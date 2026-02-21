Ричмонд
Задержаны челябинцы, подозреваемые в краже проводов в трамвайном депо

Оба мужчины ранее судимы за имущественные преступления.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске полицейские задержали подозреваемых в краже проводов из трамвайного депо. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, незаконно проникнув на склад организации, мужчины 37 и 45-ти лет тайно похитили около 300 кг кабеля, который в дальнейшем сбыли. Сумма ущерба составила около 192 000 рублей.

«Известно, что подозреваемые нигде не работают и ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.