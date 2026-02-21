В Татарстане отразили массированную атаку «БПЛА и иных средств»

«Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет», — указано в заявлении.
Вводившиеся для аэропортов Казани и Нижнекамска ограничения отменены. При этом в столице региона отменили все запланированные на сегодня уличные массовые мероприятия.
О возможных последствиях атаки на земле данные не приводятся. Глава Альметьевского района ранее сообщила, что беспилотники вели атаку на производственные объекты в Альметьевске.
