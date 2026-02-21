Ричмонд
Пенсионерку-инвалида увезли с травмами из пансионата во Всеволожске

Дочь женщины обратилась в Следственный Комитет России.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в Ленобласти. Главе ведомства рассказали о сложной ситуации пожилой женщины во Всеволожске.

Местная жительница сообщила, что в июле прошлого года ее мать-инвалида после перенесенной болезни поместили в пансионат. По ее словам, сотрудники не ухаживали за ней, не давали вовремя необходимые лекарства и не оказывали неотложную помощь.

«Кроме того, в связи с ухудшением самочувствия, женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где у нее диагностированы травмы», — отметили в информационном центре СК РФ.

Следователи Ленобласти проводят процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкину доложат об итогах проверки и расследования.