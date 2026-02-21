В Воронеже ищут 20-летнего длинноволосого парня

В Воронеже ищут 20-летнего Макара Романова. Ориентировку на парня опубликовали в телеграм-канале регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 21 февраля.
Макар перестал выходить на связь с близкими с 17 февраля.
Его приметы: черные длинные волосы, карие глаза, рост 177 см, худощавое телосложение. В последний раз, когда его видели, был одет темно-серые джинсы, разноцветные кроссовки и черную куртку. С собой у него была тканевая сумка-шоппер.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Макара Романова или видел похожего по описанию человека, просят позвонить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.