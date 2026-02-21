Водолазы подняли со дна Байкала тела семи туристов из Китая и водителя

На Байкале водолазы завершили подъем тел погибших из автомобиля, провалившегося под лед 20 февраля в районе мыса Хобой. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона. Напомним, всего погибли восемь человек — водитель и семь туристов из Китая. Еще одному пассажиру удалось спастись.
Однако трагедия не остановила других любителей опасных поездок по льду. Вечером того же дня спасатели, работавшие на месте ЧП, обнаружили в пяти километрах от берега внедорожник, застрявший в ледовой ловушке. Внутри сидели женщина с ребенком — выбраться сами они не могли. Их вытащили. А утром 21 февраля частично ушел под воду JAC с четырьмя туристами. Им тоже помогли спасатели и доставили на берег на судне на воздушной подушке.
— Увы, но даже эта трагедия ничему не научила людей. Некоторые уже сделали неправильный выбор. Урок был фатальным. Второго шанса не будет — Байкал ошибок не прощает, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Он добавил, что официальная ледовая переправа на Ольхон до сих пор не открыта из-за трещин и плохого состояния льда. Комиссия проверит дорогу в ближайшие дни и только потом примет решение.
В связи с участившимися ЧП на следующей неделе проведут совещание с участием профильных ведомств, надзорных органов и муниципалитетов, чтобы выработать реальные меры по изменению ситуации.