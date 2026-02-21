Водолазы подняли со дна Байкала тела семи туристов из Китая и водителя

Однако трагедия не остановила других любителей опасных поездок по льду. Вечером того же дня спасатели, работавшие на месте ЧП, обнаружили в пяти километрах от берега внедорожник, застрявший в ледовой ловушке. Внутри сидели женщина с ребенком — выбраться сами они не могли. Их вытащили. А утром 21 февраля частично ушел под воду JAC с четырьмя туристами. Им тоже помогли спасатели и доставили на берег на судне на воздушной подушке.