Петербурженке предъявили обвинение в убийстве мужа ударом ножом в грудь

Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, трагедия произошла вечером 19 февраля в квартире одного из домов на Суздальском проспекте. По версии следствия, 58-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем. В ходе внезапно возникшего конфликта она схватилась за нож и ударила супруга в грудь.