В пермском ТРК «Семья» объявили срочную эвакуацию посетителей

По громкоговорителю сообщили о возгорании.

Источник: Аргументы и факты

Пермяки сообщили сайту perm.aif.ru, что в ТРК «Семья» 21 февраля объявили срочную эвакуацию посетителей.

«Около 16:00 громкоговорители начали оповещать о “необходимости срочной эвакуации”. Объявили, что в здании произошло возгорание. Все заволновались, дети испугались, люди вышли огромной толпой», — сообщила сайту perm.aif.ru пермячка Юлия.

Однако уже через минуту после того, как все покинули здание, по словам девушки, по тому же громкоговорителю прозвучали извинения. Людям объявили, что в здании ошибочно сработала система оповещения.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 16 февраля в Перми из-за ложного вызова эвакуировали ТРК «СпешиLOVE».