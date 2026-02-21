В пермском ТРК «Семья» объявили срочную эвакуацию посетителей

Пермяки сообщили сайту perm.aif.ru, что в ТРК «Семья» 21 февраля объявили срочную эвакуацию посетителей.
«Около 16:00 громкоговорители начали оповещать о “необходимости срочной эвакуации”. Объявили, что в здании произошло возгорание. Все заволновались, дети испугались, люди вышли огромной толпой», — сообщила сайту perm.aif.ru пермячка Юлия.
Однако уже через минуту после того, как все покинули здание, по словам девушки, по тому же громкоговорителю прозвучали извинения. Людям объявили, что в здании ошибочно сработала система оповещения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 16 февраля в Перми из-за ложного вызова эвакуировали ТРК «СпешиLOVE».