СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель — 44-летний местный житель и группа туристов из Китая — восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
СК возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности. В рамках расследования допрошен мужчина 1994 года рождения, которому удалось выбраться из воды. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.
«Допрошены супруга погибшего водителя, очевидец трагедии, владельцы и работники отелей, где проживали погибшие граждане. В жилище водителя, перевозившего туристов, проведен осмотр», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия.