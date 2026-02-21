Ричмонд
СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале

ИРКУТСК, 21 фев — РИА Новости. После гибели на Байкале туристов из КНР, автомобиль с которыми ушел под лед, допрошены супруга водителя, очевидец и сотрудники отелей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Источник: © РИА Новости

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель — 44-летний местный житель и группа туристов из Китая — восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.

СК возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности. В рамках расследования допрошен мужчина 1994 года рождения, которому удалось выбраться из воды. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.

«Допрошены супруга погибшего водителя, очевидец трагедии, владельцы и работники отелей, где проживали погибшие граждане. В жилище водителя, перевозившего туристов, проведен осмотр», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия.