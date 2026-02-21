СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель — 44-летний местный житель и группа туристов из Китая — восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.