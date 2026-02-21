Ричмонд
СК в Петербурге ищет потерпевших от действий обвиняемого в убийстве ребенка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. СК ищет других потерпевших от действий обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Источник: РИА Новости

«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обращается с просьбой: в случае, если вы обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных преступлений или являетесь пострадавшим от противоправных действий обвиняемого, обратиться по телефону 8 (812) 570−66−71, либо по адресу: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 81», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.