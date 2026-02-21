Ричмонд
В двух селах Самарской области ввели карантин по бешенству

Вспышки заболеваемости бешенством выявили в Хворостянском и Кинель-Черкасском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области обнаружили вспышку заболеваемости бешенством сразу в двух муниципальных районах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Очаги бешенства были выявлены в селе Черновка Кинель-Черкасского района и селе Студенцы Хворостянского района. В Черновке карантин действует в радиусе 2 км, в Студенцах — в радиусе 3 км. На территории нельзя проводить ярмарки, ее запрещено посещать посторонним. Также под запретом находится лечение больных восприимчивых животных и охота.

Ограничения действуют с 20 февраля 2026 года. Отмена карантина произойдет через 60 дней после убоя последнего инфицированного бешенством животного.