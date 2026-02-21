В двух селах Самарской области ввели карантин по бешенству

Очаги бешенства были выявлены в селе Черновка Кинель-Черкасского района и селе Студенцы Хворостянского района. В Черновке карантин действует в радиусе 2 км, в Студенцах — в радиусе 3 км. На территории нельзя проводить ярмарки, ее запрещено посещать посторонним. Также под запретом находится лечение больных восприимчивых животных и охота.