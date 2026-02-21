Ричмонд
Паспорт за 1500 долларов: Житель Одессы делал поддельные удостоверения Молдовы для уклонистов

В «прайс» входили также фиктивные справки о снятии с воинского учета, пенсионные удостоверения и документы об инвалидности.

Источник: Комсомольская правда

Паспорт Молдовы за $1500: в Одессе разоблачили подпольную типографию.

В Украине передали в суд дело жителя Одессы, обвиняемого в массовом изготовлении поддельных паспортов Республики Молдова для незаконного выезда военнообязанных за границу.

По данным следствия, мужчина оборудовал в своей квартире цех, где за 1500 долларов оформлялся полный пакет документов, позволявший клиентам выдавать себя за граждан Молдовы. Для правдоподобия использовалась техника для имитации государственных печатей и подписей.

В «прайс» входили также фиктивные справки о снятии с воинского учета, пенсионные удостоверения и документы об инвалидности. Клиенты находили изготовителя через интернет, оплачивали услуги криптовалютой и получали подделки по почте. Организатору грозит до 9 лет лишения свободы.

Фото: od.npu.gov.ua.

