Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат по делу о насилии тренера в сторону ребенка в Казани, сообщает федеральный СК.
По версии следствия, все случилось в одном из городских дошкольных учреждений во время урока по плаванию. Пострадал пятилетний мальчик.
«Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Республике Татарстан М. С. Дулкарнаеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, другой житель Татарстана обвиняется в истязании малолетних.