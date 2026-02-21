Ричмонд
Бастрыкину доложат по делу о насилии тренера в сторону ребенка в Казани

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Следственный комитет РФ

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат по делу о насилии тренера в сторону ребенка в Казани, сообщает федеральный СК.

По версии следствия, все случилось в одном из городских дошкольных учреждений во время урока по плаванию. Пострадал пятилетний мальчик.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Республике Татарстан М. С. Дулкарнаеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, другой житель Татарстана обвиняется в истязании малолетних.