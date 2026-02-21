Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под Волгоградом

Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. В региональном главке ГУ МВД России по-прежнему официально не комментируют ни последствия этой аварии, ни столкновения, с семью автомобилями произошедшее утром 21 февраля на участке этой же трассы в Иловлинском районе Волгоградской области.