Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под Волгоградом

Опубликованы первые кадры с места смертельного ДТП с участием двух фур в Михайловке Волгоградской области.

Источник: Соцсети

Очевидцы засняли два большегруза вскоре после лобового столкновения, произошедшего 21 февраля во второй половине дня на 788 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».

Судя по опубликованным кадрам, одна из фур после жуткой аварии полностью лишилась кабины. На месте находятся полиция, пожарные и кареты реанимации. На отдалении стоят ещё несколько грузовиков.

Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. В региональном главке ГУ МВД России по-прежнему официально не комментируют ни последствия этой аварии, ни столкновения, с семью автомобилями произошедшее утром 21 февраля на участке этой же трассы в Иловлинском районе Волгоградской области.