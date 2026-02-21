Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия в башкирском селе: во время пожара погибла 85-летняя женщина

В Башкирии в пожаре погибла 85-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 21 февраля, в селе Толбазы (Аургазинский район Башкирии) на улице Лесной загорелся бревенчатый жилой дом. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

На место прибыли пожарные ведомства и объектовой пожарной охраны. Открытое горение ликвидировали, но в ходе тушения обнаружили тело погибшей 85-летней женщины.

На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Спасатели призывают граждан к осторожности: не оставлять без присмотра готовящуюся еду и включенные обогреватели, установить в доме пожарный извещатель и вовремя менять в нем батарейку.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.