Трагедия в башкирском селе: во время пожара погибла 85-летняя женщина

Сегодня днем, 21 февраля, в селе Толбазы (Аургазинский район Башкирии) на улице Лесной загорелся бревенчатый жилой дом. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
На место прибыли пожарные ведомства и объектовой пожарной охраны. Открытое горение ликвидировали, но в ходе тушения обнаружили тело погибшей 85-летней женщины.
На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Спасатели призывают граждан к осторожности: не оставлять без присмотра готовящуюся еду и включенные обогреватели, установить в доме пожарный извещатель и вовремя менять в нем батарейку.
