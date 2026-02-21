В Бердске неизвестные осквернили мемориальную доску Высоцкого

Неприятный инцидент произошёл в квартале «Поэзия» в Бердске. Каждый дом там носит имя известного литератора. Номеру 3 достался Владимир Семёнович Высоцкий. На открытие мемориальной доски сюда лично приезжал сын поэта.
Именно эта памятная доска пострадала от рук вандалов накануне. На записях с камер наблюдения в подъезде, оказавшихся в распоряжении коллег из «Бердск-Онлайн», видно, как два пьяных приятеля устроили погром, в том числе оторвали и испортили мемориал Высоцкого.
Жильцы не смогли опознать вандалов и предположили, что они приходили к кому-то в гости. Парней уже ищет полиция.