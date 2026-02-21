Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок

В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ провалился под лед. В машине был водитель — 44-летний местный житель и группа из восьми туристов из Китая. Один турист смог спастись. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.