Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок

В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ провалился под лед. В машине был водитель — 44-летний местный житель и группа из восьми туристов из Китая. Один турист смог спастись. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
«Среди погибших туристов — пять женщин, девочка 12 лет и мужчина. Спасшийся турист — мужчина, ему 31 год», — сообщил собеседник агентства.
По факту гибели восьми человек расследуется уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.