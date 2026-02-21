Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом

Согласно релизу ведомства, в субботу ночью 13-летний мальчик сообщил в полицию Всеволожского района о том, что отчим угрожает ему и его матери.
«Сотрудниками полиции было установлено, что 39-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома в поселке Романовка, на почве ревности к жене облил бензином ее и ее несовершеннолетнего сына и угрожал поджечь. Не причинив им телесных повреждений, мужчина из квартиры скрылся», — рассказали в региональном главке МВД.
Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции, добавили в ГУ МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.