Житель Ленинградской области облил жену бензином и угрожал поджогом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Полиция задержала жителя Ленинградской области, который, предположительно, из ревности к жене облил бензином ее и пасынка, угрожая поджогом, а затем сбежал, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Согласно релизу ведомства, в субботу ночью 13-летний мальчик сообщил в полицию Всеволожского района о том, что отчим угрожает ему и его матери.

«Сотрудниками полиции было установлено, что 39-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома в поселке Романовка, на почве ревности к жене облил бензином ее и ее несовершеннолетнего сына и угрожал поджечь. Не причинив им телесных повреждений, мужчина из квартиры скрылся», — рассказали в региональном главке МВД.

Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции, добавили в ГУ МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.