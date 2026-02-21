Легковой автомобиль загорелся на проспекте Независимости в Минске

«Вблизи дома № 42 по проспекту Независимости произошло внезапное самовозгорание автомобиля “BMW”, — говорится в сообщении ГАИ.
Уточняется, что 33-летний водитель сам заметил дым из-под капота и выбрался из авто.
На место ЧП прибыли спасатели МЧС, они вместе с ехавшими мимо водителями потушили начавшееся возгорание.
Причины инцидента сейчас выясняются, к счастью, никто не пострадал, уточняет ГАИ.
В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости своевременно проверять техсостояние своих автомобилей во избежание опасных инцидентов.