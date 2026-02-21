Пять человек отравились угарным газом в Вологодской области

«Произошла трагедия в Бабаево. Сегодня там погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет. Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар. На месте происшествия работают оперативные службы, детали устанавливаются», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.