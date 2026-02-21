Ричмонд
Пять человек отравились угарным газом в Вологодской области

Пять человек погибли от отравления угарным газом при пожаре в гараже в Вологодской области. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Источник: РИА "Новости"

«Произошла трагедия в Бабаево. Сегодня там погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет. Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар. На месте происшествия работают оперативные службы, детали устанавливаются», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Губернатор региона выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что семьям будут оказаны вся необходимая помощь и меры поддержки за счет средств областного и муниципального бюджетов.

В квартире жилого дома во Владивостоке 12 февраля произошел пожар. Уточнялось, что в результате происшествия погибли дети трех, шести и девяти лет. Взрослых в момент возгорания в квартире не было. Позже отцу погибших при пожаре детей предъявили обвинение.