Пять человек отравились угарным газом в Вологодской области

«Произошла трагедия в Бабаево. Сегодня там погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет. Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар. На месте происшествия работают оперативные службы, детали устанавливаются», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Губернатор региона выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что семьям будут оказаны вся необходимая помощь и меры поддержки за счет средств областного и муниципального бюджетов.
