Пожару в жилом доме в центре Москвы присвоили второй уровень сложности

В жилом доме на Донской улице в центре Москвы загорелись мебель и вещи в квартире на третьем этаже. Огонбб перекинулся на другие этажи. Пожару присвоили второй уровень сложности. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщило агентство городских новостей «Москва».
К настоящему времени спасатели эвакуировали 25 человек.
— Ликвидация огня осложняется из-за деревянных перекрытий, огонь переходит выше. Ранг сложности повышен до второго, — сказано в сообщении.
Для жильцов этого дома поблизости организовали пункт временного размещения, также для этих целей запросили автобус, пишет агентство.
