Пожару в жилом доме в центре Москвы присвоили второй уровень сложности

14 февраля в СК по Московской области сообщили, что в частном доме в Сергиевом Посаде произошло обрушение кровли, которое повлекло за собой возгорание жилых помещений и газгольдера. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо обратились за медицинской помощью.