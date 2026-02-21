Ричмонд
Пожару в жилом доме в центре Москвы присвоили второй уровень сложности

К настоящему времени спасатели эвакуировали 25 человек.

— Ликвидация огня осложняется из-за деревянных перекрытий, огонь переходит выше. Ранг сложности повышен до второго, — сказано в сообщении.

Для жильцов этого дома поблизости организовали пункт временного размещения, также для этих целей запросили автобус, пишет агентство.

14 февраля в СК по Московской области сообщили, что в частном доме в Сергиевом Посаде произошло обрушение кровли, которое повлекло за собой возгорание жилых помещений и газгольдера. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо обратились за медицинской помощью.