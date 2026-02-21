В центре Москвы полыхает жилой дом — эвакуированы 25 человек

Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного здания — загорелись личные вещи и мебель. Пламя быстро перекинулось на две квартиры этажом выше, а также на деревянные конструкции перекрытий. Пожару присвоен повышенный, первый ранг сложности.