WSJ узнал о связи арест экс-принца Эндрю со сливом документов Эпштейну

Впервые скандал из-за связи экс-принца Эндрю с Эпштейном разгорелся еще после первого ареста финансиста в конце 2000-х по делу о торговле людьми. Правозащитница Вирджиния Джуффре, найденная мертвой в апреле прошлого года, тогда обвинила члена королевской семьи в изнасиловании. По ее словам, ей на момент встречи с членом королевской семьи было 17 лет. После публикации их совместных фото в 2011 году, Эндрю был уволен с поста торгового представителя Британии.