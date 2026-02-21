МЧС показало кадры тушения пожара в центре Москвы

Кадры тушения пожара в жилом доме на Донской улице в столице опубликовало главное управление МЧС России по Москве. Пожар произошел в субботу, 21 февраля.
По информации агентства городских новостей «Москва», пожар охватил уже три этажа — с третьего по пятый, огонь идет по деревянным перекрытиям.
— Спасатели долго вскрывали дверь горящей квартиры, это дало время пламени распространиться на большую площадь, — говорится в материале.
Ликвидация ЧП до сих пор продолжается.
Кроме того, пожару присвоили второй уровень сложности. Загорелись мебель и вещи в квартире на третьем этаже. К настоящему времени спасатели эвакуировали 25 человек.