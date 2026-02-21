Пять человек погибли при пожаре в гараже в Вологодской области. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил глава региона Георгий Филимонов.
По его словам, трагедия произошла в городе Бабаево. Погибли девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет.
— Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар. На месте происшествия работают оперативные службы, детали устанавливаются, — написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Как сообщили в СУ СК по региону, дверь в гараж была заперта изнутри, он отапливался металлической печью.
— Тела пятерых человек (троих мужчин 1992, 1993, 2002 г.р. и двух женщин 2006 г.р.) обнаружены 21 февраля 2026 года в гаражном боксе на улице Юбилейной в городе Бабаево, — сказано в материале.
В ведомстве уточнили, что было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее семья из трех человек, включая ребенка, погибла из-за пожара в частном доме в Смоленской области. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с печью. Прокуратура Демидовского района осуществляла контроль за выяснением обстоятельств случившегося.