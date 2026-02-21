Поиски Усольцевых начнутся через две недели после пробуждения медведей

По технике безопасности поисковики должны выждать 1,5−2 недели после того, как медведи выйдут из спячки. В этот период голодные звери представляют смертельную опасность для людей, поэтому массовые работы будут отложены до стабилизации обстановки в лесу. По словам экологов, в северных районах Краснодарского края и высокогорье (как раз там, где находится Кутурчинское Белогорье), весна обычно задерживается и медведи массово выходят из спячки к концу апреля и даже началу мая.