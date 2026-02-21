Украинец из автомобиля распылил огнетушитель в лицо сотрудникам ТЦК и уехал

Житель Одессы с помощью огнетушителя отбился от сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования — аналог военкомата на Украине) и скрылся на автомобиле, пишет украинское издание «Страна».
На кадрах, которые опубликовали украинские Telegram-каналы, видно, что военкомы окружили автомобиль, открыли двери и пытались вытащить мужчину с пассажирского сидения. В ответ водитель распылил огнетушитель в их сторону и, воспользовавшись замешательством силовиков, скрылся.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по толпе женщин, которые пытались защитить мужчин от насильственной мобилизации.