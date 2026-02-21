Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 89 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 89 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российские военнослужащие перехватывали воздушные цели с 14:00 по 20:00 по московскому времени.

— 61 БПЛА — над территорией Брянской области, 19 БПЛА — над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Калужской области, — сказано в Telegram-канале ведомства.

21 февраля в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов над территорией России. Больше всего было сбито над Краснодарским краем — 24 БПЛА.

Ранее мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона. Кроме того, в районе улицы Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбило стекла, в переулке Ставковом повреждены шесть частных домов, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше