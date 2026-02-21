Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 89 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Российские военнослужащие перехватывали воздушные цели с 14:00 по 20:00 по московскому времени.
— 61 БПЛА — над территорией Брянской области, 19 БПЛА — над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Калужской области, — сказано в Telegram-канале ведомства.
21 февраля в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов над территорией России. Больше всего было сбито над Краснодарским краем — 24 БПЛА.
Ранее мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона. Кроме того, в районе улицы Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбило стекла, в переулке Ставковом повреждены шесть частных домов, сообщил глава региона Михаил Развожаев.