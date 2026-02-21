Водитель погиб в массовом ДТП с фурами на трассе под Волгоградом

Авария случилась на участке дороги Москва — Волгоград перед въездом в Михайловку. По предварительной версии, одна из фур выехала со своей полосы и столкнулась с другой, зацепив при этом третий грузовик. Удар был такой силы, что у одного из автомобилей практически полностью отсутствует кабина.