В Абхазии подстрелили одного из лидеров оппозиции Эшсоу Какалию

В Сухуме огнестрельное ранение получил один из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалия. Инцидент произошел 21 февраля, сообщили в МВД республики. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу.
По данным Минздрава, Какалия получил огнестрельные ранения бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Его направили на компьютерные исследования. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме.
На месте работают полицейские. Оперативный состав столичного УВД поднят по тревоге, объявлен план «Перехват». Ведется сбор материалов и установление обстоятельств произошедшего.
Какалия — заместитель председателя оппозиционной организации «Аидгылара», ранее занимал должность замгенпрокурора Абхазии.
Читайте также: «РФ остановила выдачу российских паспортов в Абхазии».
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.