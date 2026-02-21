Ричмонд
За шесть часов над регионами России сбили 89 украинских дронов

За шесть часов, с 14:00 до 20:00 по московскому времени, силы ПВО России сбили 89 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Отмечается, что все беспилотники были уничтожены до нанесения ущерба объектам на территории России.

Источник: Life.ru

«Дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 61 БПЛА — над Брянской областью, 19 — над Белгородской, 7 — над Курской и 2 — над Калужской областью», — уточнили в ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что за пять часов над регионами России сбили 31 дрон ВСУ. Аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Татарстана, Белгородской, Курской, Ульяновской, Пензенской и Самарской областей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

