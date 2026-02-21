За шесть часов над регионами России сбили 89 украинских дронов

«Дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 61 БПЛА — над Брянской областью, 19 — над Белгородской, 7 — над Курской и 2 — над Калужской областью», — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что за пять часов над регионами России сбили 31 дрон ВСУ. Аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями Татарстана, Белгородской, Курской, Ульяновской, Пензенской и Самарской областей.
