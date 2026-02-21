Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: РФ уведомит КНР об итогах расследования гибели туристов на Байкале

Глава МИД направил Ван И соболезнования в связи с трагедией в Иркутской области.

Москва уведомит Пекин о результатах расследования обстоятельств гибели китайских туристов на озере Байкал, сообщили в МИД РФ.

В сообщении на сайте министерства приводятся слова Лаврова о том, что российские компетентные органы ведут «полноформатное расследование» трагедии, о его итогах «Пекин будет незамедлительно проинформирован».

Лавров также направил соболезнования главе МИД Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал, рассказали в ведомстве.

Напомним, 20 февраля у мыса Хобой внедорожник УАЗ, в котором находились восемь граждан КНР и 44-летний местный водитель, попал в ледовый разлом шириной три метра на Байкале. Автомобиль ушёл под воду, все находившиеся в нем люди, кроме одного туриста, погибли, их тела уже подняли с глубины 18 метров водолазы. Среди погибших было пять женщин, 12-летняя девочка и мужчина, сообщили в правоохранительных органах Иркутской области.