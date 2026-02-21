Лавров: РФ уведомит КНР об итогах расследования гибели туристов на Байкале

Напомним, 20 февраля у мыса Хобой внедорожник УАЗ, в котором находились восемь граждан КНР и 44-летний местный водитель, попал в ледовый разлом шириной три метра на Байкале. Автомобиль ушёл под воду, все находившиеся в нем люди, кроме одного туриста, погибли, их тела уже подняли с глубины 18 метров водолазы. Среди погибших было пять женщин, 12-летняя девочка и мужчина, сообщили в правоохранительных органах Иркутской области.