Российская фудблогерша погибла под колесами грузовика в Анапе

В Анапе под колесами грузовика погибла 40-летняя фудблогерша Александра Криворучко, автор блога «Вашу Мышь!». Трагедия произошла 20 февраля на Анапском шоссе, сообщает 93.ru.
По предварительным данным, женщина ехала на мопеде в сторону города, не справилась с управлением и наехала на бордюр. После падения на проезжую часть она попала под колеса попутного грузовика и скончалась на месте.
Близкие Александры рассказали, что она была опытным водителем. По их мнению, водитель фуры проехал слишком близко, испугав женщину — стоит отметить, что она была в наушниках. От страха она дернула руль и упала под колеса. Знакомый погибшей утверждает, что видел запись момента аварии.
Александра вела кулинарный блог в Telegram и на Pikabu, у нее были тысячи подписчиков. Утром 20 февраля она пообещала опубликовать рецепты блинов, как только съездит в гараж. Пост так и не вышел.
