Российская фудблогерша погибла под колесами грузовика в Анапе

Близкие Александры рассказали, что она была опытным водителем. По их мнению, водитель фуры проехал слишком близко, испугав женщину — стоит отметить, что она была в наушниках. От страха она дернула руль и упала под колеса. Знакомый погибшей утверждает, что видел запись момента аварии.