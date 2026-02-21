FPV-дрон ВСУ ранил мужчину и женщину в белгородском приграничье

Осколками посечены легковые и грузовые автомобили, включая КамАЗ, выбиты окна и повреждены фасады многоквартирных и частных домов, коммерческих объектов и надворных построек. В селе Графовка повреждено остекление трёх квартир, в Грайвороне один автомобиль уничтожен огнём. Также зафиксированы попадания по территории предприятий и объектам инфраструктуры, перебиты линии электропередачи и газовая труба. В селе Мешковое и на окраине села Мелихово повреждены ЛЭП, в хуторе Екатериновка часть жителей временно остаётся без света.