В Ленобласти мужчина облил бензином жену и пасынка и угрожал их поджечь

Правоохранители задержали и допросили местного жителя.

Источник: Аргументы и факты

Житель Ленинградской области во время ссоры облил бензином супругу и ее 13-летнего сына и угрожал их поджечь, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 21 февраля в 3.25 по мск в полицию Всеволожского района позвонил подросток и рассказал, что отчим угрожает ему и его маме. По версии полиции, 39-летний мужчина в квартире в поселке Романовка в приступе ревности облил бензином ее и ее сына и стал угрожать поджогом. Однако затем, не причинив им вреда, покинул квартиру.

Правоохранители отыскали мужчину, задержали его и доставили в отдел полиции, сейчас они решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд в Иркутской области назначил 11 лет колонии жителю Балаганска, признав его виновным в покушении на убийство бывшей супруги и четверых детей.