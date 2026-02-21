В Ленобласти мужчина облил бензином жену и пасынка и угрожал их поджечь

По данным ведомства, 21 февраля в 3.25 по мск в полицию Всеволожского района позвонил подросток и рассказал, что отчим угрожает ему и его маме. По версии полиции, 39-летний мужчина в квартире в поселке Романовка в приступе ревности облил бензином ее и ее сына и стал угрожать поджогом. Однако затем, не причинив им вреда, покинул квартиру.