Семилетняя девочка погибла при пожаре под Ростовом, возбуждено дело

В Батайске при пожаре погибла семилетняя девочка. Трагедия произошла 21 февраля в жилом доме на улице Ивовой, сообщили в региональном следственном управлении.
По предварительным данным, в момент возгорания ребенок находился в здании без присмотра взрослых. В доме использовалось печное отопление, что могло стать причиной пожара.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проводятся процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
На месте работают сотрудники МЧС и следователи. Назначены экспертизы для установления точной причины возгорания.
