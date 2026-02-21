Ричмонд
Семилетняя девочка погибла при пожаре под Ростовом, возбуждено дело

В Батайске при пожаре погибла семилетняя девочка.

В Батайске при пожаре погибла семилетняя девочка. Трагедия произошла 21 февраля в жилом доме на улице Ивовой, сообщили в региональном следственном управлении.

По предварительным данным, в момент возгорания ребенок находился в здании без присмотра взрослых. В доме использовалось печное отопление, что могло стать причиной пожара.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проводятся процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На месте работают сотрудники МЧС и следователи. Назначены экспертизы для установления точной причины возгорания.

