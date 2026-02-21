Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в доме № 3 на Донской улице в Москве. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил личные вещи и мебель в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям, затронув этажи со второго по пятый. Из здания были выведены 25 жильцов, для них развернули пункт временного размещения.