Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован

Кадры с места пожара в центре Москвы. Видео © MAX / МЧС Москвы.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре», — отметили в ведомстве.
Столичное МЧС, в свою очередь, информировало о ликвидации пожара на Донской улице. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в доме № 3 на Донской улице в Москве. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил личные вещи и мебель в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям, затронув этажи со второго по пятый. Из здания были выведены 25 жильцов, для них развернули пункт временного размещения.
