Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован

Московская прокуратура подключилась к разбирательству по факту возгорания в многоквартирном доме в центре Москвы. Как отметили в пресс-службе, прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств случившегося.

Источник: Life.ru

Кадры с места пожара в центре Москвы. Видео © MAX / МЧС Москвы.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре», — отметили в ведомстве.

Столичное МЧС, в свою очередь, информировало о ликвидации пожара на Донской улице. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в доме № 3 на Донской улице в Москве. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь охватил личные вещи и мебель в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям, затронув этажи со второго по пятый. Из здания были выведены 25 жильцов, для них развернули пункт временного размещения.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.