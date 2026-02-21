СК: гараж под Вологдой, в котором погибли 5 человек, был заперт изнутри

В СУ СК по Вологодской области раскрали подробности гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево.
В гаражном боксе на улице Юбилейной обнаружили тела трёх мужчин 1992, 1993 и 2002 годов рождения, а также двух девушек 2006 года рождения.
По данным ведомства, гараж отапливался металлической печью, а дверь в помещение была заперта изнутри.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).
Ранее сообщалось, что 5 человек в Бабаево вероятно погибли от отравления угарным газом.