СК: гараж под Вологдой, в котором погибли 5 человек, был заперт изнутри

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек в гараже в Вологодской области.

Источник: Аргументы и факты

В СУ СК по Вологодской области раскрали подробности гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево.

В гаражном боксе на улице Юбилейной обнаружили тела трёх мужчин 1992, 1993 и 2002 годов рождения, а также двух девушек 2006 года рождения.

По данным ведомства, гараж отапливался металлической печью, а дверь в помещение была заперта изнутри.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что 5 человек в Бабаево вероятно погибли от отравления угарным газом.