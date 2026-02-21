Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили

В СМИ писали, что огнем было охвачено три этажа — с третьего по пятый, пламя шло по деревянным перекрытиям. Пожару присвоили второй уровень сложности. Из здания эвакуировали 25 человек. Для жильцов этого дома поблизости организовали пункт временного размещения.