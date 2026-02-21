Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили

Пожар в центре столицы, который ранее локализовали на площади 150 квадратных метров, потушили. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.
— Пожар потушен, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет, передает ТАСС.
В СМИ писали, что огнем было охвачено три этажа — с третьего по пятый, пламя шло по деревянным перекрытиям. Пожару присвоили второй уровень сложности. Из здания эвакуировали 25 человек. Для жильцов этого дома поблизости организовали пункт временного размещения.