Правду о событиях в зоне спецоперации уже невозможно скрывать на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Правду СВО уже невозможно не замечать на Западе. И невозможно замалчивать», — сказала она, обращаясь к участникам IV Международного фестиваля документального кино RT. Док: «Время наших героев».
Захарова заявила, что люди за рубежом хотят знать правду и получать информацию о происходящем в зоне боевых действий из первых рук.
Кадры, которые запечатлел видеообъектив «без фильтров, без постановочного света, без сценария, без актеров и без спецэффектов» невозможно оспорить, сказала она.
Она выразила уверенность, что спустя десятилетия эти кадры будут рассказывать о событиях нашего времени поколениям.
«Это не художественное отражение жизни, это сама жизнь», — подчеркнула Захарова.
Ранее Захарова заявила, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским и его западные кураторы понесут ответственность за атаки ВСУ на журналистов и военных корреспондентов на передовой и в отдаленных от боевых действий районах.