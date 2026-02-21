В Сухуме ранили экс-замгенпрокурора Абхазии Какалию

«В ЦРБ в городе Сухум с огнестрельным ранением был доставлен Какалия Эшсоу Иванович, 1974 года рождения», — сообщило ведомство со ссылкой на начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуша.
Сообщается, что правоохранители подняты по тревоге, в Сухуме объявлен план «Перехват».
Подробности об обстоятельствах ранения Какалии не приводятся.
Отметим, Какалия был заместителем генпрокурора Абхазии в 2005—2012 годах и в 2016—2019 годах, а 2013 по 2016 годы он занимал пост заместителя секретаря Совбеза Абхазии.
Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил о пяти пострадавших при стрельбе в Сухуме. Позднее один из раненых скончался в больнице.
