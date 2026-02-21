Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сухуме ранили экс-замгенпрокурора Абхазии Какалию

Абхазская полиция объявила план «Перехват».

Источник: Аргументы и факты

Бывший заместитель генпрокурора Абхазии Эсшоу Какалия получил огнестрельное ранение в Сухуме, его госпитализировали в Сухумскую республиканскую больницу, сообщило МВД республики.

«В ЦРБ в городе Сухум с огнестрельным ранением был доставлен Какалия Эшсоу Иванович, 1974 года рождения», — сообщило ведомство со ссылкой на начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуша.

Сообщается, что правоохранители подняты по тревоге, в Сухуме объявлен план «Перехват».

Подробности об обстоятельствах ранения Какалии не приводятся.

Отметим, Какалия был заместителем генпрокурора Абхазии в 2005—2012 годах и в 2016—2019 годах, а 2013 по 2016 годы он занимал пост заместителя секретаря Совбеза Абхазии.

Ранее глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил о пяти пострадавших при стрельбе в Сухуме. Позднее один из раненых скончался в больнице.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше