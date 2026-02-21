Четыре ребенка и бабушка погибли во время Пожара в Подмосковье

В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли четверо детей и их бабушка. Трагедия произошла в районе Воскресенска, сообщает источник РЕН ТВ.
Мать с одним ребенком успела выпрыгнуть из здания и спастись.
Пожар локализован на площади 100 квадратных метров. Спасатели вытащили из огня тела троих детей. Погибшие бабушка и еще один ребенок пока остаются в сгоревшем доме. По данным собеседника, четверо погибших детей были двумя парами двойняшек.
В МЧС Подмосковья уточнили, что на месте работают 21 специалист и 8 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
