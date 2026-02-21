Четверо детей и их бабушка погибли при пожаре в Воскресенске

Четверо детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Воскресенском городском округе. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил Telegram-канал «112».
Возгорание произошло в частном доме в селе Константиново около 19:00. В результате происшествия погибли две двойни, а также их бабушка. При этом мать с еще одним ребенком успели спастись, они выпрыгнули из окна. Пострадавших госпитализировали.
— Сейчас пожар уже потушили. Проводится проверка, — говорится в сообщении.
21 февраля глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что при пожаре в гараже погибли пять человек. Трагедия произошла в городе Бабаево. Погибли девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.