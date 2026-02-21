Генерал Кувшинов заключил сделку со следствием по делу о взятке

Генерал обвиняется в мошенничестве с медицинским оборудованием. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела: заместителя Ирину Кирсанову, бывшего замначальника «Дельрус» Игоря Игнатова, коммерческого директора «ТДА-Сервис» Александра Хоцина и предпринимателя Владимира Богданова. Кувшинов еще осенью 2025 года согласился заключить сделку со следствием и был отпущен из СИЗО под домашний арест.