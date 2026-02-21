Генерал Кувшинов заключил сделку со следствием по делу о взятке

Экс-начальник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны Константин Кувшинов заключил досудебное соглашение с военной прокуратурой. Его дело рассмотрят в особом порядке по представлению надзорного ведомства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Генерал-майор Константин Кувшинов признал вину в получении взятки, мошенничестве и служебном подлоге. Он заключил досудебное соглашение с Главной военной прокуратурой, и дело будет рассмотрено в особом порядке, отмечается в материале издания.
Генерал обвиняется в мошенничестве с медицинским оборудованием. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела: заместителя Ирину Кирсанову, бывшего замначальника «Дельрус» Игоря Игнатова, коммерческого директора «ТДА-Сервис» Александра Хоцина и предпринимателя Владимира Богданова. Кувшинов еще осенью 2025 года согласился заключить сделку со следствием и был отпущен из СИЗО под домашний арест.
Ранее KP.RU сообщил, что Кувшинова обвиняют в хищении медицинского оборудования на сумму более 57 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.