Четверо детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Подмосковье

В частном доме под Воскресенском в Московской области при пожаре погибли четверо детей и их бабушка.

Источник: Аргументы и факты

В частном доме вблизи подмосковного Воскресенска произошёл пожар, унёсший жизни четырёх детей и их бабушки.

По данным источника РЕН ТВ, мать с одним ребенком успела спастись, выпрыгнув из горящего здания.

«Пожарным удалось вытащить из огня тела троих детей. Погибшие бабушка и еще один ребенок пока остаются в сгоревшем здании», — говорится в сообщении.

Четверо погибших детей являлись парой двойняшек.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте работают 21 спасатель и 8 единиц техники МЧС Московской области.

Ранее стало известно, что во время пожара в жилом доме в Благовещенске погибли пять человек.