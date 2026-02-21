Четверо детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Подмосковье

В частном доме вблизи подмосковного Воскресенска произошёл пожар, унёсший жизни четырёх детей и их бабушки.
По данным источника РЕН ТВ, мать с одним ребенком успела спастись, выпрыгнув из горящего здания.
«Пожарным удалось вытащить из огня тела троих детей. Погибшие бабушка и еще один ребенок пока остаются в сгоревшем здании», — говорится в сообщении.
Четверо погибших детей являлись парой двойняшек.
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте работают 21 спасатель и 8 единиц техники МЧС Московской области.
Ранее стало известно, что во время пожара в жилом доме в Благовещенске погибли пять человек.