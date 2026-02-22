Ричмонд
Обвиняемый в мошенничестве генерал Кувшинов признал вину

В Хамовнический суд Москвы поступило представление о рассмотрении в особом порядке уголовного дела в отношении бывшего начальника 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерала Константина Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве при закупках медицинского оборудования. Об этом стало известно 21 февраля.

Источник: Freepik

Прокурор направил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Закон предусматривает, что такой порядок возможен при полном признании обвиняемым своей вины, следует из документов, которые имеются в распоряжении «РИА Новости».

26 августа сообщалось, что Кувшинов был арестован по обвинению в хищении более 57 млн рублей, которые были выделены на закупку медицинского оборудования.

По данным следствия, в 2022 году военно-медицинская организация заключила контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на приобретение и дальнейшую поставку оборудования на общую сумму около 100 млн рублей.