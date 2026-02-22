Обвиняемый в мошенничестве генерал Кувшинов признал вину

Прокурор направил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Закон предусматривает, что такой порядок возможен при полном признании обвиняемым своей вины, следует из документов, которые имеются в распоряжении «РИА Новости».