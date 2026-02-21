Популярный кулинарный блогер погибла, упав с мопеда под колеса фуры в Анапе

Известно, что авария произошла 20 февраля на Анапском шоссе. По данным полиции, 40-летняя женщина направлялась в сторону города на мопеде и, не справившись с управлением, наехала на бордюр и упала на проезжую часть. В этот момент рядом проезжала фура, она попала под ее колеса и погибла на месте.