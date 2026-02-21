Популярный кулинарный блогер погибла, упав с мопеда под колеса фуры в Анапе

Автор кулинарного блога «Вашу Мышь!» Александра Криворучко погибла, упав с мопеда под колеса грузовика в Анапе, сообщили близкие в комментариях к ее постам.
«Нашей мышки больше нет, она погибла… Всем спасибо вам за проявленную ей любовь и поддержку… Я ее человек», — говорится в сообщении в чате.
Известно, что авария произошла 20 февраля на Анапском шоссе. По данным полиции, 40-летняя женщина направлялась в сторону города на мопеде и, не справившись с управлением, наехала на бордюр и упала на проезжую часть. В этот момент рядом проезжала фура, она попала под ее колеса и погибла на месте.
Один из близких блогера рассказал, что видел видео с моментом происшествия. Он считает, что женщина была опытным водителем, а водитель фуры проехал слишком близко, испугав ее. От страха она дернула руль и упала под фуру, рассказал мужчина.
Известно, что Александра Криворучко вела кулинарный блог в Telegram и на сайте Pikabu.ru. В день своей гибели, утром 20 февраля, она пообещала подписчикам выложить рецепты блинов после того, как съездит в гараж.
Ранее сообщалось, что в Архангельске во время катания на снегоходе погибла известная блогер Юлия Глушкова. Ее супруг уверен, что трагедии бы не произошло, если бы место для катания было освещено.