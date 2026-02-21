Аварийный котел мог стать причиной пожара, в котором погибли бабушка и четверо детей

Трагедия произошла вечером 21 февраля в ДНТ «Славный» в селе Константиново. В деревянном доме находились 61-летняя бабушка и пятеро внуков в возрасте от трех до 14 лет. Спастись удалось только старшему мальчику — он выпрыгнул из окна второго этажа. Остальные дети и их бабушка не смогли выбраться из огня и погибли.