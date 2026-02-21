Ричмонд
Аварийный котел мог стать причиной пожара, в котором погибли бабушка и четверо детей

Прокуратура Московской области назвала предварительную причину трагического пожара в частном доме в городском округе Воскресенск, унесшего жизни пятерых человек. По данным надзорного ведомства, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электрокотла.

Трагедия произошла вечером 21 февраля в ДНТ «Славный» в селе Константиново. В деревянном доме находились 61-летняя бабушка и пятеро внуков в возрасте от трех до 14 лет. Спастись удалось только старшему мальчику — он выпрыгнул из окна второго этажа. Остальные дети и их бабушка не смогли выбраться из огня и погибли.

— Воскресенская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ст. 109 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает Воскресенский городской прокурор Иван Астахов, координирующий действия экстренных служб и правоохранительных органов. Причины пожара продолжают устанавливать, но основной версией считают аварийную работу электрокотла.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло около 19:00, в результате происшествия погибли две двойни, а также их бабушка.