Четыре ребёнка и бабушка погибли на пожаре в частном доме в Подмосковье

Возгорание произошло 21 февраля. После его ликвидации в доме обнаружили тела четырёх детей. Также погибла их 61-летняя бабушка. Спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа. По предварительным данным, причиной пожара могла стать аварийная работа электрокотла. Следователи возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.