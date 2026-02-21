Ричмонд
Спасшийся при пожаре в Подмосковье ребенок выпрыгнул из окна второго этажа

Лишь один из пятерых детей выжил при пожаре в доме в подмосковном Воскресенске.

Источник: Аргументы и факты

В подмосковном Воскресенске прокуратура следит за ходом расследования трагедии, произошедшей в частном жилом доме, где погибли четверо детей и пожилая женщина.

По информации ведомства, в результате пожара выжить удалось лишь старшему ребенку, которому исполнилось 14 лет. Он успел выпрыгнуть из окна второго этажа. Еще четверым детям и их бабушке не удалось выбраться из горящего здания. Они погибли.

Как сообщалось ранее, пожар в деревянном жилом доме произошел ночью 21 февраля в деревне Константиново в дачном некоммерческом товариществе «Славный».

На момент возгорания в доме находились пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет и 61-летняя женщина.

Представители прокуратуры контролируют расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причина возгорания выясняется. Предварительно рассматривается версия о неисправности электрокотла.

Ранее также сообщалось, что в Благовещенске во время пожара в жилом доме погибли пять человек.