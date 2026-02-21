Спасшийся при пожаре в Подмосковье ребенок выпрыгнул из окна второго этажа

По информации ведомства, в результате пожара выжить удалось лишь старшему ребенку, которому исполнилось 14 лет. Он успел выпрыгнуть из окна второго этажа. Еще четверым детям и их бабушке не удалось выбраться из горящего здания. Они погибли.