Спасшийся при пожаре в Подмосковье ребенок выпрыгнул из окна второго этажа

В подмосковном Воскресенске прокуратура следит за ходом расследования трагедии, произошедшей в частном жилом доме, где погибли четверо детей и пожилая женщина.
По информации ведомства, в результате пожара выжить удалось лишь старшему ребенку, которому исполнилось 14 лет. Он успел выпрыгнуть из окна второго этажа. Еще четверым детям и их бабушке не удалось выбраться из горящего здания. Они погибли.
Как сообщалось ранее, пожар в деревянном жилом доме произошел ночью 21 февраля в деревне Константиново в дачном некоммерческом товариществе «Славный».
На момент возгорания в доме находились пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет и 61-летняя женщина.
Представители прокуратуры контролируют расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причина возгорания выясняется. Предварительно рассматривается версия о неисправности электрокотла.
Ранее также сообщалось, что в Благовещенске во время пожара в жилом доме погибли пять человек.