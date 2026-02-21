Ричмонд
В Дагестане две девочки попали в реанимацию, опрокинув на себя кипяток

В посёлке Шамхал в Дагестане две девочки двух и четырёх лет получили серьёзные ожоги после того, как опрокинули на себя кастрюлю с кипятком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Источник: Life.ru

«Малышки опрокинули на себя кастрюлю с кипятком. У одной ожогами поражено 70% тела, у второй — 20%. Состояние обеих критическое», — говорится в сообщении. На данный момент дети в реанимации.

Ранее в Вологодской области при пожаре погибли пять человек. Жертвами трагедии стали девушки и молодые мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. Их тела обнаружили в гараже. По предварительным данным, все они отравились угарным газом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.